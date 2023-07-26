"По решению мэра Москвы Сергея Собянина Южному речному вокзалу возвращен исторический облик. При этом сохранено архитектурное наследие. Он вновь похож на теплоход — таким его задумывали архитекторы. На свое место вернулись шпиль, компас и пять скульптур — символы пяти морей, с которыми связана столица. Теперь историю вокзала можно узнать на экскурсии Музея транспорта Москвы "Южный порт пяти морей"", — сказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе музея.

Там уточнили, что программа экскурсии "Южный порт пяти морей" охватывает все исторические периоды строительства вокзала: 1932 год, когда началось планирование размещения Южного речного вокзала, которое впоследствии было утверждено в Генплане Москвы 1935 года; 1985 год — возведение постоянного здания в стиле позднего советского модернизма по проекту архитектора Юрия Когана; 2023 год — Южный речной вокзал после реставрации.

Как уточнила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, во время экскурсии посетители смогут узнать как "менялся Южный речной вокзал в ХХ веке и как возрождался в ХХI веке".