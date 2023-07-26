Всего за эти три года в региональной афише "Пушкинской карты" зарегистрировано свыше 5,5 тыс. мероприятий.

По словам министра культуры Аллы Платоновой, которые приводятся в сообщении, в текущем году стоит задача достичь 100-процентного показателя по числу подключенных к программе муниципальных учреждений культуры.

Количество выданных карт в регионе постоянно растет: если в 2021 году ее получили 67 тыс. человек, то в прошлом году эта цифра уже превысила 138 тыс. В 2023 году количество держателей "Пушкинской карты" достигло 147 тыс., это около 60% всех жителей региона от 14 до 22 лет. Отмечается, что по этому показателю Пермский край в федеральном рейтинге регионов поднялся с 46 до 16 места.

"Пушкинская карта" позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет за счет государства приобретать билеты на культурные мероприятия в музеях, кинотеатрах, театрах, домах культуры, кинозалах и других учреждениях. На каждую карту зачисляется 5 тыс. руб.