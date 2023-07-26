В Горно-Алтайск премьер прибыл в рамках своего турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. До этого он уже посетил Владивосток и Улан-Удэ, где побывал на ряде предприятий.

В Горно-Алтайске Мишустин проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Перед совещанием премьер осмотрел курорт "Манжерок", расположенный у подножия горы Малая Синюха.

По итогам 2022 года на курорт было продано ски-пассов на 560 238 гостей, максимальная суточная посещаемость курорта — 7 тыс. человек. Горнолыжный сезон 2022/2023 стал рекордным и продлился 150 дней.

По состоянию на июль 2022 года, на курорте функционируют современный пятизвездочный отель, гостиничный комплекс 3*, 13 глэмпингов. В оформлении комплекса преобладают натуральные, экологически чистые материалы и элементы озеленения.

Отель предлагает гостям 304 номера, в том числе 38 люкса. Два президентских номера, каждый площадью 162 кв. метра с открытой террасой 234 кв. метра, с 3 комнатами и обзорным панорамным видом.

Инвестиционная программа предусматривает активное развитие проекта. Уже в зимнем сезоне 2023/2024 в комплексе появятся 12 вилл разных категорий, канатная дорога кресельного типа, 11 км горнолыжных трасс.

В результате преобразований всесезонный курорт "Манжерок" станет одним из крупнейших и современных курортов России, протяженность горнолыжных трасс составит 67 км.

Курорт имеет ключевое значение и для экономики региона, это крупнейший работодатель и налогоплательщик Алтая, а также обладатель статусов "Региональный инвестор" и "Социальный инвестор".