"В 09:42 (05:42 мск) 26 июля зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,1 в 51 км северо-восточнее от пгт. Каа-Хем Кызылского района. Жертв и разрушений нет. Организована работа оперативных групп по обследованию объектов", — говорится в сообщении.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5 баллов по шкале MSK-64. Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.