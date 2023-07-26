Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Comac ARJ21.

Chengdu Airlines начала полеты на этом направлении в 2019 году, в 2020 году свернула программу на время пандемии.

В настоящее время рейсы из Владивостока в Харбин выполняет российская авиакомпания "Аврора" на Airbus 319 один раз в неделю.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в январе-июне 2023 года обслужил более 1,08 млн пассажиров, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на международных авиалиниях было обслужено 84 тыс. пассажиров.