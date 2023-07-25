«Рейды с целью пресечения движения средств индивидуальной мобильности и велосипедных транспортных средств организуются в прогулочной зоне Геленджика ежедневно. Сотрудники полиции сообщают самокатчикам и велосипедистам, что набережная курорта – исключительно пешеходная зона, и об этом свидетельствуют установленные на ней знаки», — говорится в сообщении.

Как отмечают в администрации, по итогам рейдов на граждан было составлено 546 административных протоколов. Кроме того, за лето с территории набережной коммунальные службы убрали более 800 бесхозных самокатов.