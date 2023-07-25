«С учетом повышения общего уровня цен в экономике (снижения покупательной способности денег) возникает необходимость внесения изменений в норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года. Предлагается повысить ответственность авиаперевозчика за означенный вид нарушения в 4 раза и установить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза, в том числе за задержку вылета воздушного судна в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, нововведение позволит повысить ответственность перевозчиков за задержку вылета воздушного судна.

Кроме того, в Воздушном кодексе РФ будет введен новый термин «беспилотная авиационная система» (БАС) – «комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, средства управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов, а также средства осуществления взлета и посадки». Также в законопроекте закреплены нормы, предусматривающие обязательную сертификацию светосигнального, радиотехнического оборудования, в том числе оборудования авиационной электросвязи и наземного оборудования, используемого для обслуживания линий управления БАС.