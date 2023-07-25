"В деревне Самуйлово Кармановского сельского поселения возведут современный четырехзвездочный отель и гостевые дома на 130 номеров, а также другую туристическую инфраструктуру. Место для семейного отдыха такого формата привлечет поток туристов из соседних регионов", — написал Анохин в своем телеграм-канале во вторник.

На сайте корпорации Туризм.РФ сообщается, что комплекс займет площадь 24 га. В числе объектов инфраструктуры там запланировано размещение ресторана и аквакомплекса с бассейном. Основными форматами будущего курорта станут семейных отдых и экотуризм.

В настоящее время формируется архитектурная концепция и ведется подготовка к проектированию.

Проект реализуется при участии корпорации Туризм.РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Усадьба Голицыных в деревне Самуйлово — одна из главных исторических достопримечательностей Смоленской области, является объектом культурного наследия федерального значения.