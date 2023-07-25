Соответствующая инициатива (409713-8) размещена во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Законопроект предусматривает проведение такого эксперимента в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе.

Предполагается, что эксперимент продлится с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. По законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

Для попадания в реестр гостевой дом должен отвечать нескольким условиям. Так, его владелец должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства, либо он может быть зарегистрирован в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом.

Также гостевой дом должен быть расположен на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, и состоять на кадастровом учете. В нем должно быть не больше 15 номеров для туристов, а площадь всех жилых помещений, расположенных на участке, должна быть не больше тысячи квадратных метров. Регионы смогут сами установить меньшую предельную площадь, предусматривает проект закона.

Авторами проекта закона стали заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач.