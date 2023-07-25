"Без этой поддержки наши отельеры не справятся в этом году, спасибо вам за поддержку. Эти четыре МРОТа позволят им поддержать персонал, не уволить его и не потерять. Сейчас ключевая задача — перетерпеть этот сезон, чтобы к следующему сезону потенциал отрасли сохранить", — приводятся слова Развожаева на сайте правительства города по итогам рабочей встречи.

По словам губернатора, общая сумма выделенного Севастополю финансирования в 543 млн рублей позволит оказать поддержку 2,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства с количеством занятых сотрудников более 8 тыс. Планируется, что выплаты начнутся с первой недели августа.

"По состоянию на вторую половину июля турпоток в Севастополь составил 114 тысяч человек, с учетом обстоятельств, загрузка гостиниц относительно прошлого года снизилась. Но самое важное, что системная государственная поддержка помогает и дальше развивать туристический потенциал и Крыма, и Севастополя", — отметил Чернышенко.

Как сообщалось, правительство выделит 2,7 млрд рублей из резервного фонда на поддержку туристической отрасли Крыма, пострадавшей из-за снижения спроса со стороны туристов. Единовременная выплата составит четыре МРОТ на одного сотрудника.