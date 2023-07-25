На Красной площади развернется фолк-праздник. Развлекать гостей будут мимы, клоуны, акробаты и жонглеры. Здесь же актеры исполнят старинные танцы и песни. По замыслу организаторов, атмосферу ярмарки на площади создадут старинные аттракционы "Закрутиха", настольные деревянные игры, самоварный ряд, ремесленные ряды.

На Крестовой улице для гостей праздника впервые пройдет "Рояль-дефиле" — показ концертных инструментов музея-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого, — а также концерт классической музыки.

Любители джаза на улице Стоялой смогут побывать на гала-концерте фестиваля "Джаз на родном языке — 2023", стартующего в Рыбинске 3 августа.

Вдоль улицы будет работать "Кафейный ряд", цветочные выставки, салон мужской стрижки и бритья.

Вечером на нижнем ярусе набережной состоится финальный концерт. Завершится праздник запуском Екатерининских потешных огней.

Рыбинск возник на правом берегу Волги у места впадения в нее реки Черемухи. Поселение на территории города известно с 1071 года, сначала оно называлось Усть-Шексна. В 1504 году упоминается уже как Рыбная слобода в духовной грамоте Ивана III, в это время и позднее она принадлежала московским царям и обеспечивала царский двор рыбой. Сохранились документы о натуральном рыбном налоге на жителей. Слобода была деревянной, и от этой эпохи в городе памятников не сохранилось. 3 августа 1777 года Рыбной слободе указом Екатерины II был дарован статус города.