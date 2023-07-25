Речь идет о пассажиропотоке группы авиакомпаний — самой "Авроры", а также "Чукотавиа", "Камчатского авиационного предприятия", "Хабаровских авиалиний" и авиакомпании "Якутия".

При этом наибольшая доля пришлась на рейсы "Авроры": перевозки пассажиров по магистральным направлениям на рейсах код-шер, а также на межрегиональных и местных социально значимых рейсах под собственным управлением авиакомпании выросли на 18% — до 620 тыс. человек.

"На июль 2023 года маршрутная сеть единой дальневосточной авиакомпании является самой обширной и сложной в России. Сеть охватывает 389 маршрутов и 262 населенных пункта, большинство из которых являются труднодоступными. Для многих из них вертолеты являются наиболее подходящим видом воздушного судна для пассажирских перевозок", — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пассажиропоток единой компании составил 2,2 млн человек, в 2023, согласно прогнозам, также составит порядка 2,2 млн человек, в 2024 — вырастет до 2,5 млн человек, в 2025 — до 2,7 млн человек. Потребность в субсидиях на перевозки в этот период оценивается в 78 млрд рублей, в том числе 29 млрд рублей — из федерального бюджета. В бюджете на ближайшие три года для "Авроры" заложено по 5,9 млрд рублей ежегодно (всего — 17,7 млрд рублей.)

На базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания. Акционерные соглашения о передаче пакетов акций (25% плюс одна акция) "Авроре" подписаны с "Чукотавиа", "Камчатским авиационным предприятием", "Хабаровскими авиалиниями" и авиакомпанией "Якутия".

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.