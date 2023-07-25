"Фестиваль "Музыки мира" — это широкая география участников. Фестиваль включает мастер-классы, общение с музыкантами, а также широкую экскурсионную программу по Музею музыки. Я уверен, что фестиваль будет очень востребован в этом году. Всех приглашаю 5-6 августа прийти в парадный двор Шереметевского дворца и насладиться этно-музыкой", — сказал Александров.

Как сообщила директор Музея театрального и музыкального искусства Петербурга Наталья Метелица, в музее доступна самая ценная коллекция музыкальных инструментов в России.

"В составе экспозиции больше 3 тыс. инструментов. В этом году уже практически открыта экспозиция этнических музыкальных инструментов. В основном это инструменты Российской Федерации, она называется "От свистулек до органа". С частью экспозиции смогут ознакомиться гости фестиваля",- отметила представитель музея.

Художественный руководитель фестиваля "Музыки мира" Ирина Ярославцева сообщила, что в рамках фестиваля пройдут концерты и творческие встречи с музыкантами. Каждые 30 минут для посетителей будут начинаться экскурсии по музею.

"Богатейшая коллекция музыкальных инструментов требует того, чтобы ее озвучивали. И мы стали приглашать музыкантов, которые играют на подобных инструментах. Музыканты эти — сокровища. Они продолжают культурное наследие. У нас на фестивале прозвучит этно-электроника, этно-рок и даже этно-джаз. Современные модные направления в музыке прозвучат на этнических инструментах", — сказала Ярославцева.

Она сообщила, что всего на фестивале выступят девять коллективов. Среди них два петербургских коллектива, а также музыканты из Карелии, Башкирии, Омска и Татарстана.

Главные гости фестиваля — музыкальный проект Kardes Turkuler из Турции. Их музыка объединяет фольклор этнических групп, населяющих Турцию и Балканский полуостров. Музыканты группы поют на восьми языках.

Кроме того, на фестивале выступит проект Narek в стиле этно-фьюжн на основе армянской народной музыки, а также группа Nytt Land из Омска, которая исполняют свои песни на древненорвежском языке.

Группа "Ива Нова" продемонстрирует танцевальное техно на основе славянских мотивов, а проект Y.U.R.T.A исполнит башкирские мелодии в электронных обработках.

Кроме того, тувинский мастер Алексей Ховалыга продемонстрирует мастерство горлового пения, а также игру на традиционных национальных инструментах — игиле, бызаанчы, шооре, демир-хомусе, дошпулдууре и морин-хууре.

Группа Veri из Карелии исполнит атмосферный электронно-акустический фьюжн, а коллектив "Сбитень" — русский народный блюз.

Фестиваль "Музыки мира" — ежегодный проект Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.