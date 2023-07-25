«По состоянию на вторую половину июля турпоток в Севастополь составил 114 тысяч человек, с учётом обстоятельств загрузка гостиниц относительно прошлого года снизилась. В прошлом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Севастополь уже получал поддержку, в 2023 году она увеличилась – на эти цели из бюджета в текущем году выделено дополнительно более 540 млн рублей. Уверен, что весь туристический потенциал субъекта будет сохранён и продолжит развиваться», – сказал Чернышенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Как отметил вице-премьер, системная государственная поддержка помогает и дальше развивать туристический потенциал и Крыма, и Севастополя и позволяет обеспечивать граждан доступными и комфортными условиями для отдыха.

В 2022 году Севастополь принял 480 тыс. туристов, это примерно на 25% меньше показателя предыдущего года. В этом году власти рассчитывают сохранить турпоток на уровне прошлогоднего.