"В пункте 2 распоряжения правительства РФ от 13 октября 2022 г. №2999-р слова "1 июля 2023 г." заменить словами "31 декабря 2023 г."", — говорится в документе.

Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, в ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. По данным Национального антитеррористического комитета, мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами.

Погибли два жителя Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Как показало обследование, опоры моста не пострадали. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром 17 июля, 18 июля в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта. В настоящее время движение по мосту периодически ненадолго прерывается.

Первоначально вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что восстановить двустороннее движение машин по одной стороне моста предварительно планируется к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

По его словам, на время ремонта будет построен временный мост протяженностью около 250 метров. Стоимость ремонта моста предварительно оценивается в 1-1,3 млрд рублей.