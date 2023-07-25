«Россия снова стала главным туристическим рынком для Мальдивских островов. В июне лидером по числу туристических прибытий была Индия. С января по июль архипелаг посетили 121,35 тыс. россиян, доля РФ составляет 11,8%», — пишет издание.

Согласно статистике, Индия опустилась на второе место с 119,85 тыс. прибытий, доля рынка в общем иностранном турпотоке составила 11,6%. Замыкает тройку лидеров Великобритания – 86,7 тыс. и 8,4% соответственно.

В топ-10 вошли Китай (83,8 тыс.), Германия (70,7 тыс.), Италия (67,2 тыс.), США (42,8 тыс.), Франция (31,6 тыс.), Швейцария (21,4 тыс.) и Австралия (18,8 тыс.).

Общий турпоток на Мальдивы с начала года составил более миллиона туристов, это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (909,06 тыс.). В среднем в сутки на архипелаг прибывает чуть больше 5 тыс. человек, а средняя продолжительность отдыха составляет семь дней.

По данным Минтуризма страны, с 1 по 22 июля Мальдивы посетили 101,8 тыс. путешественников. Власти рассчитывают, что к концу года общий турпоток составит 1,9 млн.