"Источник с минеральной водой Ессентуки №4 снова открыт для ессентучан и гостей курорта", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации галерея с минеральной водой Ессентуки №17 пока еще закрыта.

"Питьевая галерея источника №17 — старейшее сооружение на территории Курортного парка Ессентуков. Там продолжаются реставрационные работы", — сказал представитель пресс-службы.

Он также уточнил, что работают еще два источника, где можно попробовать все виды минеральной воды курорта, в том числе и Ессентуки №17.

В частности, в галерее санатория "Виктория" отпускают Ессентуки №4 и №17, а также "Ессентуки новая".

В питьевом бювете на улице Ленина можно выпить Ессентуки №4 и "Ессентуки новая".