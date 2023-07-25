Заявка на благоустройство парка-набережной на правом берегу реки Алей победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, который ежегодно проводит Минстрой РФ.

"Общая стоимость проекта и его реализации — 143,3 млн рублей. Благодаря победе в конкурсе 110 млн из этой суммы будет направлено в качестве федеральной поддержки", — отметил Томенко.

На территории парка-набережной появятся и зоны для занятий спортом, и прогулочные зоны. Планируется также организовать летний кинотеатр и смотровую площадку. Проект уже готов, к реализации планируется приступить в следующем году.

Это уже вторая победа Алтайского края в этом конкурсе. Ранее федеральную поддержку получил проект парка "Прометей" в Заринске.