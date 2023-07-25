“Локальные лесные пожары не затронули туристическую инфраструктуру. Туристы спокойно продолжают отдых в своих отелях. В данный момент угрозы их безопасности нет. Мы не фиксируем жалоб от отдыхающих, как и перебронирований или аннуляций путевок. Мы находимся на связи с принимающей стороной, ситуация под контролем. Но ее нужно пристально мониторить, в таких случаях все может быстро меняться”, — рассказал вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга “Випсервис” Дмитрий Горин.

Он посоветовал отдыхающим в регионе россиянам всегда следовать рекомендациям сотрудников отелей и указаниям местных властей.

«У турецких коллег значительный опыт тушения лесных пожаров. Пока никаких официальных заявлений, рекомендаций или предупреждений от российских ведомств мы не получали”, — добавил эксперт.

Заместитель гендиректора компании «Тез Тур» Владимир Каганер рассказал, что заметное распространение огня началось только вечером в понедельник.

«В зависимости от ветра где-то сейчас чувствуется запах гари и дыма, в других местах – ничего нет. В отелях все работает штатно. Туристы могут видеть, как авиация тушит пожар в горах, но огонь на самом деле довольно далеко от жилых зон и вдалеке от главной проезжей дороги Кемера, которую не закрывают. В других курортных районах провинции – Белеке, Сиде, Аланье очагов нет», — рассказал он.

Каганер подтвердил, что жалоб от туристов нет, как и просьб об аннуляции туров. По его словам, аннулировать поездки туроператор будет с удержанием фактически понесенных потерь, так как ситуация не объявлена форс-мажорной.

Он напомнил, что лесные пожары в середине лета из-за жары – не редкость в средиземноморских странах. Сложная ситуация сохраняется на острове Родос, где также продолжаются лесные пожары, возникшие в этом регионе в субботу.

«В Турции ситуация под контролем, а охваченная огнем площадь, в отличие от Греции, небольшая и уже блокирована пожарными. В Греции на острове Родос нам пришлось переселять туристов из некоторых отелей, в Турции такой необходимости нет», — сказал Каганер.

В крупном столичном агентстве «Инфотур» подтвердили, что уже отдыхающие в Турции туристы и те, кто только собирается ехать, реагируют на ситуацию спокойно.

«Мы не видим ни спада продаж, ни каких-либо жалоб от наших клиентов, которые сейчас отдыхают в Кемере. Возможно, потому, что они – туристы со стажем, и с летними пожарами в Турции сталкиваются не в первый раз», — сказал директор турагентства Роман Елагин.

Сильный лесной пожар, вызванный аномальной жарой, разгорелся вечером в понедельник на популярном у туристов курорте Кемер. Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают меры для тушения. К этим работам привлечено до полутора тысяч человек, специальная техника и авиация. На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма.

Генконсульство РФ в Анталье призвало российских туристов не покидать территорию отелей во время отдыха в Турции, а также воздержаться от прогулок в горной и лесной местности из-за сильных природных пожаров.