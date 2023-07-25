Жертвами стихии от падения деревьев в пригороде Милана Монца и городе Брешиа стали две женщины.

Из-за штормового ветра в Милане повалены деревья, что привело к блокировке ряда автомобильных дорог, движение общественного транспорта осуществляется с перебоями.

Между тем, на Сицилии на фоне чрезвычайно жаркой погоды начались лесные пожары, которые утром во вторник приблизились к территории аэропорта Палермо, после чего службы безопасности закрыли его на несколько часов. Позже воздушная гавань возобновила работу. Накануне в Катании на Сицилии температура воздуха поднялась до 47,6 градусов.

По другую сторону от Средиземного моря — в Тунисе и Алжире — также установилась аномально жаркая погода. В Тунисе в понедельник столбик термометра достиг почти 50 градусов. На границе Туниса и Алжира вспыхнули лесные пожары, сотни человек эвакуированы. При этом, в соседних Марокко и Ливии температура воздуха остается в соответствии с климатической нормой.

Ранее сообщалось, что на греческом Родосе во вторник объявлен наивысший — красный — уровень опасности, который означает чрезвычайно высокий риск из-за лесных пожаров. В министерстве по вопросам климатических изменений и защиты гражданского населения Греции также повысили уровень угрозы на Крите: на острове теперь действует четвертая из пяти возможных категорий опасности в связи с пожарами.