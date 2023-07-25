"Это традиционное угощение для гостей праздника ежегодно увеличивается на один метр, так что его длина соответствует тому, сколько раз фестиваль уже проводился. Им угощают всех присутствующих", — говорится в сообщении.
Для гостей фестиваля будут работать Город мастеров, детская кулинарная школа и кукольный двор в Нижнем парке. Вечером для всех желающих покажут музыкально-драматическую поэму об истории города "Откуда есть пошла Земля Раненбургская", а также состоятся выступления клубов военно-исторической реконструкции.
"В программе ярмарка местных сельхозкооперативов, изделий народных промыслов и сувениров, музейные площадки, выставки, фотозоны, чайная поляна, конкурс гармонистов и частушечниц", — отмечается в пресс-релизе.
В рамках фестиваля также состоятся конкурс поваров и концертная программа.