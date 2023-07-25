Участники собираются испечь десятиметровый яблочный пирог.

"Это традиционное угощение для гостей праздника ежегодно увеличивается на один метр, так что его длина соответствует тому, сколько раз фестиваль уже проводился. Им угощают всех присутствующих", — говорится в сообщении.

Для гостей фестиваля будут работать Город мастеров, детская кулинарная школа и кукольный двор в Нижнем парке. Вечером для всех желающих покажут музыкально-драматическую поэму об истории города "Откуда есть пошла Земля Раненбургская", а также состоятся выступления клубов военно-исторической реконструкции.

"В программе ярмарка местных сельхозкооперативов, изделий народных промыслов и сувениров, музейные площадки, выставки, фотозоны, чайная поляна, конкурс гармонистов и частушечниц", — отмечается в пресс-релизе.

В рамках фестиваля также состоятся конкурс поваров и концертная программа.