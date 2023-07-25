Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека), говорится в сообщении.

По информации следствия, во вторник утром на территории Чемальского района Республики Алтай 41-летний житель Новосибирска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-6634, вез группу туристов из Екатеринбурга, в числе которых были и дети, к Каракольским озерам.

В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. По предварительным данным, пострадало 12 человек, в том числе девять несовершеннолетних. От полученных телесных повреждений 26-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Два мальчика в тяжелом состоянии госпитализированы в республиканскую больницу. Также в медицинское учреждение была экстренно доставлена 62-летняя женщина, находившаяся в составе группы.