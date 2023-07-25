"В настоящее время инфраструктура пострадавших поселений Туапсинского района практически полностью восстановлена, однако продолжается точечная работа в населенных пунктах", — говорится в сообщении.

В результате непогоды пострадали 38 объектов транспортной инфраструктуры, четыре социальных объекта, два объекта водоотведения, 26 — водоснабжения, шесть — электроснабжения и три — теплоснабжения.

Первое подтопление в Туапсинском районе произошло 12 июля, затронув 11 населенных пунктов и 41 улицу, второе — 15 июля в Новомихайловском городском поселении.