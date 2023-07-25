Реконструкция Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года пройдет на территории исторического памятника федерального значения "Валы Азовской крепости".

Гости фестиваля смогут посетить гастрономическую ярмарку "Казачье застолье", выставку-ярмарку "Ремесленный квартал". Творческие коллективы выступят с программой "Так будь же счастлив и здоров, наш добрый дедушка Азов!" и "Кушать подано".

В рамках фестиваля пройдет традиционное шествие участников более 30 военно-исторических клубов, принимающих участие в реконструкции, после чего гостей ждет само театрализованное воссоздание сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и турками Османской империи.

Завершится фестиваль праздничным салютом.

"Фестиваль "Осада Азова" ведет свою историю с 2005 года. Из маленького мероприятия городского масштаба он вырос в один из самых успешных проектов по популяризации исторического наследия, стал туристической жемчужиной, известной далеко за пределами региона. Ежегодно фестиваль собирает более 10 тыс. любителей истории и событийного туризма", — сказал Гуськов.

Он также отметил, что культурно-исторический ракурс фестиваля помогает прививать интерес к региону, увековечивать память о героической обороне крепости донскими казаками, а также передавать эти знания подрастающим поколениям.

Фестиваль проводился ежегодно с 2005 года с перерывом из-за пандемии коронавируса. После снятия ограничений фестиваль возобновили в 2022 году, его проведение было приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого и затрагивало другое историческое событие — первую военную победу молодого царя Петра, одержанную в ходе азовских походов 1695-1696 годов. В текущем году реконструкторы традиционно воссоздадут Азовское осадное сидение донских казаков 1641 года.

Всероссийский фестиваль "Осада Азова" считается одним из крупнейших туристических событий Ростовской области, в 2021 году фестиваль официально назван победителем ежегодного онлайн-голосования "Сокровища России" в номинации "Традиционный праздник" по версии журнала National Geographic Traveler.