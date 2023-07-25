"На склоне обнаружены детали автомобиля (кардан), что может свидетельствовать о технической неисправности автомобиля. Окончательные выводы будут после проведения экспертиз", — отметили в прокуратуре.

Исходя из результатов предварительного осмотра места происшествия, грузовик, вероятно, остановился, после чего самостоятельно покатился назад и врезался в дерево. При этом пострадал один пассажир, который впоследствии скончался. После этого автомобиль перевернулся. Пострадавшие дети в результате переворота и травмирования деталями кузова получили ссадины и гематомы, сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства отметил, что водитель и экскурсовод группы — из Новосибирска, а туристы — из Екатеринбурга.

Между тем, по уточненным данным МЧС, при опрокидывании грузовика с туристами в Республике Алтай пострадали шестеро детей, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших детях.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что, по данным областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, поездка была организована уральцами самостоятельно. Группа не пользовалась услугами туроператоров и не была зарегистрирована.

"Пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данном этапе подключение к ее оказанию системы здравоохранения Среднего Урала не требуется", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о ДТП поступила в службу 112 во вторник утром. В кузове находились 15 неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол — Каракольские озера.

По информации МЧС, местность горная, труднодоступная, проезд возможен на технике высокой проходимости.