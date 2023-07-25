"Всего зарегистрировано более 12,3 тыс. преступлений (за аналогичный период прошлого года было более 13 тыс.) По сравнению с прошлым годом сократилось количество преступлений на улицах и в общественных местах, в том числе причинений вреда здоровью, грабежей и краж", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что всего на Кубани установлено более 10 тыс. видеокамер.

"С начала года в курортных городах установили более 1 тыс. камер, в том числе около 300 — на пляжных территориях", — добавил представитель ГУ МВД.

Он уточнил, что благодаря видеокамерам наблюдается положительная динамика в раскрытии преступлений. Так, в этом году с использованием камер системы "Безопасный город" в курортных городах было расследовано 370 дел.