"Помимо концерта и балетных спектаклей, проект имеет большую образовательную программу. В рамках фестиваля пройдут 26 встреч детей с искусствоведами, которые расскажут о парадных спектаклях Петергофа", — отметил Соболев.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков отметил, что ГМЗ через фестиваль пытается возродить традицию музыкальных программ в парках заповедника.

"В Петергофе жили великие композиторы, творили свою музыку. В этом году состоится фестиваль полного дня. Это не конкретное событие в 19 часов вечера, а события в течение целого дня. То есть можно провести целый день в парке, послушать музыку, лекции. Вход на фестиваль будет осуществляться по билетам в парк. В прошлых веках парадные постановки были закрытыми, а теперь этим могут насладиться все", — добавил Ковриков.

По его словам, традиция музыкальных концертов под открытым небом может быть также возрождена в Ораниенбауме.

Продюсер фестиваля Сергей Величкин рассказал, что фестиваль откроется концертом симфонического оркестра "Шедевры балетной музыки. 6 августа будет показан балет Максима Петрова "Дивертисмент короля". Завершится мероприятие балетом "Жизель". Ведущие партии в спектаклях исполнят солисты Большого и Мариинского театров.