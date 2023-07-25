Средства направлены в рамках нацпроекта "Культура" из федерального бюджета.

По информации краевого Минкультуры, в настоящее время в музее переоборудуют зал, в котором находятся экспонаты, рассказывающие о Рудном Алтае, Горной Колывани, а также минералогическая коллекция музея.

"На федеральные средства мы закупили самое разное оборудование, начиная от компьютерного и мультимедийного и заканчивая профессиональными витринами. Часть его уже поступила, часть получим после окончания ремонта, который в настоящее время проходит в модернизируемом зале. Средства на ремонт — порядка 350 тысяч рублей — выделили из городского бюджета. Объем работ большой: пол, стены, потолок, электропроводка, новое освещение. После завершения всех работ начнется монтаж оборудования", — цитирует пресс-служба слова директора краеведческого музея Марины Селивановой.

В числе приобретенного оборудования — видеопроектор, сенсорный стол и два сенсорных киоска, для которых заказано специальное программное обеспечение. Для оформления экспозиций заказали гибкие и шарнирные манекены, приобрели 30 радиогидов, а также 10 аудиогидов с 50 метками для экспонатов. В музей уже доставили 10 специальных музейных витрин с подсветкой. Их монтажом будут заниматься сотрудники компании-производителя после окончания ремонта.