"Проект, который предоставляет жителям и гостям области возможность бесплатного посещения ряда музеев, был запущен в прошлом году. За это время он стал очень популярен и получил большое количество положительных отзывов. И потому министерство решило продлить еще на один год эту социальную инициативу, к которой присоединились и частые музеи", — говорится в сообщении.

В рамках проекта в каждую третью среду месяца желающим посетить музеи вновь будет доступно порядка 200 билетов, забронированных онлайн на официальных сайтах музеев с правом осмотра основных экспозиций. За один день люди смогут бесплатно посетить один или несколько музеев, участвующих в проекте.

На сегодня в нем участвуют Калининградский областной историко-художественный музей, Музей янтаря, дом-музей Германа Брахерта, дом-музей Л.Коринта.

Также в проект в 2023 году вошла Музейная группа гостинично-развлекательного центра "ПАРАDOX", которая включает в себя насколько необычных музейных пространств. Это музей кошек "Мурариум", музей Черепов и Скелетов, музей Курортной Моды, музей Филинов и Сов "ФилоСовия", а также МУзей МУсора КАлининград "МУ МУ КА".

"Немаловажно, что некоторые из музеев расположены не только в Калининграде, но и в курортных городах, где в летние месяцы особенно много гостей. Они с большим удовольствием пользуются возможностью бесплатного посещения наших музеев", — заключили в пресс-службе.