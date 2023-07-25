"На территории Павловского лесничества в "Зайкином лесу" есть уникальный природный объект — красные камни. Два огромных камня, выше человеческого роста, имеют красно-коричневый цвет", — сообщает Минприроды Ульяновской области во вторник.

Происхождение этих камней до сих пор остается загадкой. Местные жители утверждают, что подобных камней-скал когда-то было четыре, и в одном из них якобы была пещера.

"Есть легенда, что среди камней прятались разбойники, там же хранили награбленное. Со временем пещера ушла под землю вместе с сокровищами", — говорится в сообщении.

Минприроды отмечает, что в настоящее время это место — интересный туристический объект, и "можно загадать желание, прикоснувшись к камню".

Ранее сообщалось, что в прошлом году экотропу к красным камням расчистили от упавших деревьев и валежника, чтобы туристам было проще добраться до достопримечательности.