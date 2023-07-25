«Развитие кавказских курортов благотворно сказывается на спросе, который вырос на 10-15% в сравнении с прошлым годом. Помимо улучшения инфраструктуры, ремонта ряда туристических объектов, администрация региона занимается событийной повесткой: например, организуется множество гастрономических фестивалей, привлекающих новых туристов. Имидж курортов меняется к лучшему, стало значительно больше отдыхающих в возрасте 30-40 лет. Кроме того, растет число возвратных туристов», — рассказал директор представительства «Кавминводы» компании «Алеан» Виталий Дьяченко.

По его словам, сезон в Кавминводах приобрел круглогодичный характер. Увеличилось количество туристов, готовых приехать лечиться зимой. Впрочем, самое популярное время посещения курортов – весна и осень.

В туркомпании «Дельфин» сообщили, что объемы продаж санаториев Кавминвод выросли на 20% к прошлому году, распродано все до сентября, сейчас бронируют октябрь-ноябрь.

«Кавминводы входят в тройку самых быстрорастущих российских направлений. Рост мог бы быть и больше, но мы столкнулись с дефицитом мест, особенно на таких раскрученных курортах, как Кисловодск. По нему спрос даже выше, чем в целом по региону. Кисловодск принимает более половины всего турпотока в Кавминводах», — уточнил генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.

Значительное повышение спроса на направление отметили и в компании Coral Travel. В этом году загрузка санаториев в летние месяцы составляет 100%, хотя традиционно этот период считается низким сезоном.

«Продолжается модернизация инфраструктуры курортов – все санатории оснащены современной лечебной базой, городское пространство благоустраивается, развивается гастрономическая составляющая. Все это способствует росту спроса на лечебные и оздоровительные программы в здравницах Кавминвод», — рассказала директор по внутреннему рынку туроператора Алена Громова.

По словам туроператоров, санаторный отдых – наиболее дорогой в России. Если средний чек на пляжный тур составляет 40-45 тысяч рублей на человека, то в санатории он равен 75-80 тысячам. В этом году цены выросли в среднем на 15%.