"Природоохранный фонд "Верховье" стал победителем конкурса Минэкологии Подмосковья на проведение комплексного экологического обследования территории в городском округе Серпухов. Цель обследования — проектирование новых особо охраняемых природных территорий", — отмечает ведомство.

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова, в муниципалитете планируется организация двух ООПТ — природного заказника "Смешанно-широколиственные леса в окрестностях реки Сушка" и памятника природы "Стратотипический разрез Серпуховского яруса". "Их общая площадь должна составить свыше 700 гектаров", — цитирует Фирсова пресс-служба.

По данным специалистов, в окрестностях Сушки, в пределах сельского поселения Данковское, в особой охране нуждаются сосновые боры, дубравы, липняки. Помимо этого, здесь установлено местообитание растения, внесенного в Красную книгу Московской области — змееголовника Рюйша.

Памятник природы "Стратотипический разрез Серпуховского яруса" необходим, чтобы защитить геологический разрез карьера "Заборье", где в прошлом веке были вскрыты отложения серпуховского яруса нижнего карбона. В министерстве пояснили, что это ценное место для исследований геологов, археологов и палеонтологов.