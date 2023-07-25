При этом 60,1% доходов были получены за счет сдачи номеров, 27,4% — от услуг общепита, 4,4% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,1% — от других услуг.

В целом, в январе-июне туристы в Азербайджане совершили 1 млн 363,2 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 32,7%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 61,1%. В Гусаре — 5%, в Губе — 4,8%, в Габале — 4,4%, в Нафталане — 3,6%, в Шабране — 3%, в Лянкяране — 2,8%, в Нахчыванской Автономной Республике — 2,2%, в Хачмазе — 1,5%, в Исмаиллы — 1,2%, в Гяндже — 1,1%, в Шамахы — 1%, в Шеки — 0,8%, в Мингячевире — 0,7%, в Шуше — 0,7%, в Гахе — 0,7%, в других городах и районах — 5,4%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 575,1 тыс., что составляет 42,2% от общего числа ночевок.

Согласно статданным, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 788,1 тыс. (57,8% от общего количества ночевок).

Из общего числа иностранных туристов 17,4% составляли граждане России — 19,3%, Индии — 8,8%, Турции — 8,6%, ОАЭ — 6,7%, Саудовской Аравии — 6,5%, Израиля — 4%, Великобритании — 4%, Кувейта — 3,5%, США — 2,7%, Казахстана — 2,7%, Грузии — 2,1%, Пакистана — 2,1%, Узбекистана — 1,9%, Германии — 1,7%, Китая — 1,6%, Италии — 1,3%, Беларуси — 1%, Катара — 0,9%, Украины — 0,9%, Франции — 0,8%, Ирана — 0,7%, Польши — 0,6%, Омана — 0,5%, Нидерландов — 0,5%, других стран — 18,5%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 84,2% ночевок в Баку, в Гусаре — 4%, в Нафталане — 3,6%, в Габале — 3,4%, в Губе — 2%, в Гяндже — 0,4%, в других городах и регионах — 2,4%.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 16,6% против 12,4% годом ранее, в том числе по Нафталану — 43,4%, Шабрану — 29%, Баку — 27,1%, Бейлагану — 26,9%, Губе — 23,2%, Барде — 22,8%, Гусару — 19,5%, Сабирабаду — 18,7%, Шуше — 18,6%, Лянкярану — 17,5%, Агджабеди — 17,4%.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2022 году составили 355,3 млн манатов ($209 млн), что в 1,7 раза выше показателя 2021 года.