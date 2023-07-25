"В прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика (между парком и "Красным Октябрем" — ИФ). Начали его уже строительство, надеюсь, что в конце следующего или в начале 2025 года он будет построен", — сказал Собянин во время встречи с жителями Центрального административного округа, кадры с которой опубликованы в блоге мэра Москвы.

Собянин отметил, что проект моста между памятником Петру I и Крымской набережной "давно напрашивался". "Я просил это сделать инвесторов, которые должны заниматься реконструкцией "Красного октября", но к сожалению, они так и не собрались", — сказал мэр. По его словам, власти Москвы приняли решение о строительстве моста и включили его в свою программу.