«Эвакуация туристов в связи с лестными пожарами не требуется, все объекты туристической инфраструктуры работают в штатном режиме. В случае необходимости наш офис всегда находится на связи с туристами», — рассказали в пресс-службе туроператора Anex.

Как отметили в «Интуристе», в Кемере ощущается запах гари, но отдыху туристов это не мешает.

«Все объекты работают в штатном режиме, переселение на данный момент не требуется. Наш офис в Анталье мониторит ситуацию. Компетентные службы обещают потушить очаги возгорания до конца дня», — добавили в пресс-службе туркомпании.

Ранее Генконсульство РФ в Анталье призвало российских туристов не покидать территорию отелей во время отдыха в Турции, а также воздержаться от прогулок в горной и лесной местности из-за сильных природных пожаров.

Сильный лесной пожар, вызванный аномальной жарой, разгорелся вечером в понедельник на популярном у туристов курорте Кемер. Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают меры для тушения. К этим работам привлечено до полутора тысяч человек, специальная техника и авиация. На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма.