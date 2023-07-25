«В связи с сохраняющимися в отдельных труднодоступных горных местах очагами возгорания призываем наших граждан быть предельно внимательными, следить за обстановкой и новостями, во время стихийных бедствий, по возможности, не покидать территорию отелей и воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, обращения от россиян в настоящее время носят единичный характер.

В дипмисии подчеркнули, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно неукоснительно следовать указаниям местных властей и администрации отеля, обязательно иметь при себе контакты туроператора, страховой службы, российского посольства или консульства для экстренной связи и информирования о внештатных обстоятельствах.

С середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы установилась аномально жаркая погода. Под влиянием экстремальной жары и ветра во многих уездах турецкой Ривьеры фиксируются очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников. В понедельник вечером обострилась ситуация в Кемере. Начавшийся в местечке Дегирмендере пожар под воздействием сильного ветра получил распространение в труднодоступной лесистой горной местности, расположенной к северу от основной курортной зоны.

Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают меры для тушения пожара. К этим работам привлечены до полутора тысяч человек, специальная техника и авиация. На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма.