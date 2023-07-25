"По итогам первого полугодия 2022 года в регионе отдохнуло 1,507 млн человек. Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Наиболее посещаемые города — это Самара, Тольятти и Сызрань. Среди достопримечательностей чаще всего туристы выбирают поездки в национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина и Рачейские Альпы в Сызранском районе.

Познакомиться с красотами самарского края чаще всего приезжают гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей, Татарстана и Башкирии, а также Тюменской и Свердловской областей.

Объем трат туристов с января по июнь текущего года составил 10,5 млрд рублей, увеличившись на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжительность поездки составила четверо суток. Отмечается, что средний доход гостей региона 72 тыс. рублей.

При этом, по данным пресс-службы, средний возраст туристов составил 41 год.

Сообщалось, что в 2022 году в Самарской области туристический поток составил 2,564 млн человек. Это абсолютный рекорд — рост на 49,9% к показателям 2021 года. Объем трат туристов в прошлом году составил 17,6 млрд рублей, что на 81,5% больше, чем в 2021 году.

По итогам 2021 и 2022 года Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга.

Министерство туризма Самарской области было создано в 2022 году (ранее департамент туризма являлся структурой регионального министерства культуры — ИФ).