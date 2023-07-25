"Сертификат четырехмиллионного туриста Сочи и подарочные карты на посещение экскурсий и активный отдых в горах получила жительница Астрахани Юлия Жохова. Девушка предпочитает активный отдых на природе, любит пешие прогулки, а также решила попробовать катание на вейкборде. Гостья выбрала для своего отпуска глэмпинг "Эндемик", расположенный в горах курорта "Роза Хутор" на высоте 1,1 тыс. метров, на берегу озера. В торжественной обстановке Юлии вручили сертификат четырехмиллионного туриста Сочи и подарочные карты на посещение экскурсий и активный отдых в горах", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, подсчет туристов ведет департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи. В ежедневном режиме специалисты мониторят данные гостиничной и транспортной статистики, информацию о количестве посещений объектов турпоказа и горных курортов, потребление продуктов питания и коммунальных услуг.

"Курортный сезон в Сочи в самом разгаре и идет очень активными темпами. Месяц назад — 23 июня — мы встречали трехмиллионного в этом году туриста, а сегодня город встретил уже четырехмиллионного отдыхающего. Это на 120 тыс. туристов больше по сравнению с прошлым годом на эту дату. 2023 год объявлен главой Сочи Алексеем Копайгородским Годом архитектуры. В связи с этим наша основная задача — благоустроить все общественные пространства, чтобы обеспечить качественный отдых как гостям, так и жителям города. С этой целью обновляем парки, скверы, набережные, пляжи и развиваем новое направление экотуризма — глэмпинги. На сегодняшний день данный вид деятельности имеет перспективу развития и возможности субсидирования при поддержке министерства курортов Краснодарского края",- цитирует пресс-служба заместителя главы Сочи Олега Бурлева.

По его словам, на территории Сочи расположено 12 глэмпингов, в которых расположены 122 модульных экодома с общей емкостью порядка 250 мест. Также активно развиваются рекреационные объекты. В этом году в Сочи открыто 165 природных достопримечательности и оборудовано более 150 километров туристических троп, что соответствует целям национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В свою очередь, заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров журналистам сообщил, что "природный туризм является для курорта "Роза Хутор" стратегическим направлением развития".

"В этом летнем сезоне нашим гостям доступны 24 тропы с протяженностью маршрутов более 110 километров, атмосферный парк водопадов "Менделиха" и другие природные достопримечательности. Уверен, что 4-миллионный гость Сочи сделал отличный выбор и прекрасно проведет здесь время", — подчеркнул Сабиров.