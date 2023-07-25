"По данным Центра медицины катастроф, один погибший, шестеро пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии", — сказали в прокуратуре.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. На место выехал прокурор Чемальского района.

Следственное управление СКР по Республике Алтай, в свою очередь, организовало собственную проверку по факту ДТП. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением грузовым автомобилем "ГАЗ-66", в результате чего машина опрокинулась. По данным СУ СКР, в кузове автомобиля находилось 15 человек, четверо из них, а также водитель пострадали, один пассажир погиб.

Между тем, по данным Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай, в результате ДТП один человек погиб, 11 пострадали.

Как сообщалось, информация о ДТП поступила в службу 112 во вторник утром. В кузове находилось 15 неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол — Каракольские озера.

По информации МЧС, местность горная, труднодоступная, проезд возможен на технике высокой проходимости.

В готовности находится вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф республики Алтай, также привлечены волонтеры "Алтай вояж".