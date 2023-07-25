Такие данные приводятся в постановлении о реализации инвестпроекта по строительству нового терминала, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что пропускная способность нового аэровокзала предполагается на уровне до 700 тыс. пассажиров ежегодно. Таким образом, планируемая мощность увеличена почти в 1,5 раза.

В постановлении говорится, что общий объем частных инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей.

Строительство аэровокзального комплекса будет обеспечено за счет объединения и расширения территорий опережающего развития "Бурятия" и "Селенгинск".

Аэропортом управляет ООО "Аэропорт Байкал" (входит в "Новапорт").

Ранее сообщалось, что "Новапорт Холдинг" и ООО "Спектрум-Холдинг" (входит в ГК "Спектрум") в декабре 2022 года подписали договор о строительстве терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ) в аэропорту "Байкал". Подрядчику предстоит за 2,911 млрд рублей до 9 сентября 2024 года построить непосредственно здание терминала ВВЛ, а также обустроить автостоянки, систему пожаротушения, локальные очистные сооружения, пост охраны и другие вспомогательные объекты.

Общая площадь аэровокзального комплекса составит около 6,5 тыс. кв. м, площадь застройки — 3,5 кв. м, высота двухэтажного здания — 17 метров. Имеющееся здание аэропорта будет использоваться для приема международных рейсов.

В настоящее время из аэропорта "Байкал" осуществляются регулярные рейсы по 15 направлениям, среди которых Москва, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Улан-Батор, Хабаровск и Южно-Сахалинск.