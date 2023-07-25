"Дадим такое поручение, чтобы совместно с министерством транспорта, министерством финансов посмотрели на возможности этой программы. Я согласен с тем, что, конечно, в первую очередь нужно смотреть на эффекты, на результаты, но и не забывать о том, что все-таки финансовая модель должна сбиваться, чтобы компания могла работать эффективно", — сказал он в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода в ответ на просьбу расширить программу.

Премьер напомнил, что "Аврора" является одним из крупнейших заказчиков российской авиатехники.

"Вообще вся линейка самолетов, государственный заказ до 2030 года должны помочь обеспечить нам практически исполнение потребностей всех жителей, а особенно это касается Дальнего Востока", — отметил он.

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" является получателем федеральных субсидий для выполнения пассажирских перевозок внутри ДФО. Сообщалось, что в 2023 году компания получит на эти цели 5,9 млрд руб.

Также сообщалось, что "Аврора" должна стать получателем 19 региональных самолетов Ил-114-300, 10 "Байкалов" и 8 SSJ-NEW (импортозамещенная версия Superjet 100). Технику будет поставлять в лизинг "Государственная транспортная лизинговая компания", которая приобретет ее у производителей (структур "ОАК", "УЗГА") с использованием средств Фонда национального благосостояния.