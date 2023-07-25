Премьер напомнил, что "Аврора" является одним из крупнейших заказчиков российской авиатехники.
"Вообще вся линейка самолетов, государственный заказ до 2030 года должны помочь обеспечить нам практически исполнение потребностей всех жителей, а особенно это касается Дальнего Востока", — отметил он.
Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" является получателем федеральных субсидий для выполнения пассажирских перевозок внутри ДФО. Сообщалось, что в 2023 году компания получит на эти цели 5,9 млрд руб.
Также сообщалось, что "Аврора" должна стать получателем 19 региональных самолетов Ил-114-300, 10 "Байкалов" и 8 SSJ-NEW (импортозамещенная версия Superjet 100). Технику будет поставлять в лизинг "Государственная транспортная лизинговая компания", которая приобретет ее у производителей (структур "ОАК", "УЗГА") с использованием средств Фонда национального благосостояния.