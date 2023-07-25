"Авиаперелеты в труднодоступные населенные пункты края возобновятся с 27 июля. Рейсы выполняет авиакомпания "Аэросервис". Билеты уже в продаже", — сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

В полетную программу вернутся все приостановленные ранее рейсы: из Читы в Газимурский завод, Краснокаменск, села Красный Чикой, Кыра, Менза, Усть-Каренга, Тунгокочен и Юмурчен.

"Сумма определена, сейчас решается вопрос по источнику финансирования. Пока летать будут в рамках наших гарантийных обязательств", — приводятся в сообщении слова и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алдара Бальжирова.

Как уточнили "Интерфаксу" в профильном министерстве, финансирование будет вестись из краевого бюджета. Объем лимитов пока не уточняется.

Ранее региональный авиаперевозчик "Аэросервис" сообщил, что с 20 июля приостановил полеты по социально значимым маршрутам из-за отсутствия финансирования.

В текущем году региональная служба по тарифам и ценообразованию приняла позицию авиакомпании и установила тарифы, позволяющие выполнять авиарейсы безубыточно, но предусмотренных бюджетных средств оказалось недостаточно.