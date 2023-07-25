В министерстве по вопросам климатических изменений и защиты гражданского населения Греции также повысили уровень угрозы на Крите: на острове теперь действует четвертая из пяти возможных категорий опасности в связи с пожарами.

На Родосе с выходных к настоящему моменту эвакуировали более 30 тыс. человек. Это самая большая подобная спасательная операция, которая когда-либо проводилась в Греции. На острове развернуты временные лагеря для размещения тех, кого затронула эта ситуация. Британские авиакомпании Jet2 и TUI Airways отменили все рейсы на Родос до 28 июля.

Ситуация остается сложной и на островах Эвбея и Корфу. Пожарные ведут активную борьбу с огнем на юге Эвбеи в районе города Каристос, но из-за поднявшегося ветра остановить распространение пожаров пока не удается. Спасатели проводили ночную эвакуацию в туристическом районе Платанистос. В тушении пожаров на Корфу задействовали два вертолета и два самолета, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая накануне в парламенте, заявил, что страна "находится в состоянии войны с пожарами". "Это неравная битва, она будет продолжаться до тех пор, пока ситуация будет оставаться сложной", — сказал он, добавив, что впереди Грецию ждут "три трудных дня" в связи с повышением температуры воздуха.