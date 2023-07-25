"По состоянию на 13:00 по прибытию на место происшествия установлено, что в машине находилось 16 человек (1 водитель и 15 туристов). Пострадало 11 человек, из них 4 ребенка, 1 человек погиб (взрослый)", — сказано в сообщении.

Пострадавшие доставляются в Чемальскую районную больницу наземным транспортом. Для оказания помощи всего привлечено 19 человек и 7 единиц техники. Как сообщалось, информация о ДТП поступила в службу 112 во вторник утром. В кузове находилось 15 неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол — Каракольские озера. По информации МЧС, местность горная, труднодоступная, проезд возможен на технике высокой проходимости. В готовности находится вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф республики Алтай, также привлечены волонтеры "Алтай вояж".