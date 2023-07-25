Фестиваль пройдет с 25 по 30 июля в Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм" и в кинотеатре "Аврора".

Во вторник состоится торжественное открытие фестиваля — гостей ждет российская премьера фильма-призера Каннского кинофестиваля 2023 года "Омен", показ картины "Ночь королей", открытие выставки "Африканская мечта" и музыкальная программа с DJ-сетом.

В рамках мероприятия также откроется групповая фотовыставка "Африканская мечта", которая объединяет фотографов разных поколений и жанров. Всего на несколько дней павильон, в котором обычно снимают кино, превратится в выставку-путешествие в пространстве и времени. Зрители смогут увидеть работы знаменитых фотографов, которые неожиданно и по-новому представляют разнообразие культуры африканского континента. На выставке представлены серии фотографий Сергея Горшкова, Андрея Белкова, Дмитрия Коха, Анны Дафтари, Кристины Макеевой и Арсения Нисходимова.

26 июля пройдет вечер африканской поэзии. Заслуженный артист России, актер театра им.Вахтангова Сергей Пинегин познакомит зрителя с поэзией свободы и любви африканского континента. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с историком Виктором Куликовым и внуком последнего короля Египта — Михаилом Орловым, а также паблик-ток "Арт и мода. Африка и Россия. Пути пересечения".

Основным блоком фестиваля станет кинопрограмма, ее часть посвящена Вакаливуду — кинематографу Уганды. Впервые в России на большом экране будет показан культовый кунг-фу боевик "Кто убил капитана Алекса?". "Однажды в Уганде" — рассказ о режиссере Ай. Джи. Джи Набванга, который, несмотря на отсутствие бюджета, профессионального образования и приличного оборудования, на одном энтузиазме и чувстве юмора умудрился основать в трущобах Уганды студию Вакаливуд, которая выпускает малобюджетные боевики, вдохновленные "Рэмбо" и Чаком Норрисом, но с африканскими актерами в главных ролях.

В рамках фестиваля будет представлена дебютная картина француженки сенегальского происхождения Мати Диоп "Атлантика", которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля в 2019 году. Картина считается одной из важнейших в истории сенегальского кино, а Мати Диоп стала первой темнокожей женщиной, претендовавшей на высшую награду Каннского кинофестиваля и получившей Гран-при главного киносмотра мира.

В кинопрограмме Дней африканской культуры и кино будут также представлены документальные картины. Фильм "Ритмы Африки" 1966 года посвящен первому Всемирному фестивалю африканского искусства в Дакаре. Смелый фильм Александра Маркова "Красная Африка" — это хроника странной дружбы Советского Союза с континентом, которую советские операторы фиксировали на протяжении более 30 лет. Картина "Такси, кино и я", премьера которой состоялась на Роттердамском фестивале в этом году, расскажет о судьбе талантливого режиссера, ставшего курьером.

Для самых маленьких совместно с киностудией "Союзмультфильм" будут также показаны любимые мультфильмы об Африке, среди которых "Катерок", "Котенок с улицы Лизюкова", "Как львенок и черепаха песню пели" и другие.