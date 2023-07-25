"В числе победителей — города Тверской области Бежецк, Удомля и Торжок", — сказано в сообщении.

В рамках грантового финансирования в Торжке будет благоустроена одна из главных площадей города — площадь 9 Января. В Удомле приведут в порядок парковую зону по улице Венецианова, а Бежецк ждёт реконструкция центральной Советской площади.

"Комфортная городская среда — лицо муниципальных образований, Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Как отметили в пресс-службе, за время проведения конкурса Тверская область стала одним из регионов-лидеров России по числу отобранных заявок. Всего с 2018 года поддержку получили 15 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах Верхневолжья. Общий объём привлечённых на их реализацию средств федерального бюджета составил более 900 млн рублей.