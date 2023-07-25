Кульминацией фестиваля стало ночное огненное шоу и сожжение искусственного чучела ворона.

Отличительной особенностью фестиваля этого года стал музей под открытым небом. На фестивальной площадке "Чердынские клады" семь музеев из различных территорий Пермского края представили экспозиции, которые не выставлялись ранее.

Также в этом году на фестивале прошла реконструкция коми-пермяцкого свадебного обряда. Жених и невеста, которые "поженились" на фестивале, вступят в брак 25 июля.

Фестивальная поляна была поделена на разные тематические площадки. В "Историческом лагере" прошли уроки мастеров: кузнечное дело, основы каллиграфии, основы набойки, основы кольчужного плетения, игра на средневековых музыкальных инструментах, уроки исторического боя, примерка доспехов и основы литья.

Одной из главных точек притяжения стало "Ристалище", где проходил турнир по историческому фехтованию. Участниками стали клубы исторической реконструкции из разных городов России.

Также на площадке "Потешная палата" прошла театральная программа.

Участниками "Зова Пармы" стали мастера традиционных ремесел из Пермского края и других регионов России. Также гости приняли участие в программе уроков мастеров на площадке "Ремесленный круг": крестьянская кукла, бусы и обереги, кузнечное дело, ткань и роспись, набойка и штампы, дерево и береста, керамика, камень, ремесленная уха.