Сообщение о происшествии с членом зарегистрированной тургруппы из 5 человек из Краснодарского края поступило накануне вечером. На помощь пострадавшему выдвинулись 13 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, говорится в сообщении.

На месте выяснилось, что турист, сорвавшись со скалы с пятиметровой высоты, получил различные травмы.

"Эвакуация пострадавшего проводилась в пешем порядке и осложнялась труднодоступностью в условиях тумана, дождя, камнепада и крутизны склонов", — говорится в сообщении.

К 17:40 понедельника спасатели спустили травмированного туриста и участников туристической группы с высокогорья.

Отмечается, что в настоящее время угрозы жизни пострадавшего нет.