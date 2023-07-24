"В рамках фестиваля в горах на высоте 2505 метров состоится концерт классической музыки. В окружении горных вершин под открытым небом прозвучат произведения классики в исполнении оркестра AlterSono", — говорится в сообщении.

Также в программе "Другого звука" концерты и экскурсии в специальной астрономической обсерватории РАН и в храмах X-XI века, наблюдения за птицами, дискуссии на темы науки и культуры, посещение термальных источников и авторские походы по живописным маршрутам в горах.

В рамках профессиональной программы пройдут семинары для музыкантов, а для юных учеников музыкальных школ региона и страны состоятся мастер-классы по фортепиано и скрипке.

Научная программа пройдет с участием экспертов из ГАиШ МГУ, Института географии РАН, биологического факультета СПбГУ, Института археологии РАН.

Отмечается, что фестиваль "Другой звук" создаст для гостей возможность по-новому услышать классическую музыку, встретившись с ней в обстановке горной природы и исторической архитектуры, и открыть для себя новые горизонты в компании популяризаторов науки.

Организатором фестиваля выступил фонд исследовательских, культурных и просветительских проектов "Будущее время при поддержке Минкультуры КЧР.