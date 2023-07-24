Маршрут пройдет через Старую Ладогу, где был освящен меч князя, с которым он уходил на Невскую битву, и Тосненский район, где в месте стоянки его дружины перед битвой со шведами создан природно-исторический парк с памятником.

В сообщении говорится, что в разработке маршрута, кроме Ленинградской области, задействованы Петербург, Новгородская и Псковская области.

Отмечается, что в регионе также разрабатывают новые маршруты в рамках "Серебряного ожерелья" в дополнение к 13 созданным.

"Новые маршруты в рамках проекта "Серебряное ожерелье" станут центрами притяжения не только туристов, но и предпринимателей. На пути следования путешественников начнет развиваться инфраструктура, народные промыслы, сфера услуг и точки общественного питания. И для местных жителей появятся новые возможности трудоустройства или организации собственного бизнеса", — цитирует пресс-служба главу региона Александра Дрозденко.

Кроме того, в Ленинградской области реализуют мероприятия по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", который является частью одноименного туристического маршрута в проекте "Серебряное ожерелье".

Разработаны пять тематических маршрутов для разных групп: для детей — "Дорога жизни — Дорога в будущее", для семей — "Дорога жизни — Дорога памяти поколений", для ветеранов — "Дорога жизни — Дорога памяти", для молодежи "Дорога жизни — Дорога отважных" и маршрут для спортсменов "Дорога жизни — Дорога сильных".

В правительство региона отмечают, что важным и перспективным направлением являются межрегиональные круизные маршруты. В Ленинградской области построены современные причалы, в этом году запущены круизные программы с посещением Выборга.